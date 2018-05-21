СМИ: «Арсенал» до конца недели объявит о назначении Эмери главным тренером
Лондонский «Арсенал» принял решение назначить на пост главного тренера бывшего наставника «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери.
Об этом сообщает ВВС.
По информации издания, кандидатура Эмери была единогласно поддержана руководством «Арсенала».
Отмечается, что о назначении испанца будет официально объявлено на этой неделе.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался от кандидатуры Артеты на пост главного тренера.
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