СМИ: «Арсенал» до конца недели объявит о назначении Эмери главным тренером

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Лондонский «Арсенал» принял решение назначить на пост главного тренера бывшего наставника «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери.

Об этом сообщает ВВС.

По информации издания, кандидатура Эмери была единогласно поддержана руководством «Арсенала».

Отмечается, что о назначении испанца будет официально объявлено на этой неделе.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался от кандидатуры Артеты на пост главного тренера.

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