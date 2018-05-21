СМИ: «Арсенал» до конца недели объявит о назначении Эмери главным тренером

Лондонский «Арсенал» принял решение назначить на пост главного тренера бывшего наставника «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери.

Об этом сообщает ВВС.

По информации издания, кандидатура Эмери была единогласно поддержана руководством «Арсенала».

Отмечается, что о назначении испанца будет официально объявлено на этой неделе.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался от кандидатуры Артеты на пост главного тренера.