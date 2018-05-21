СМИ: «Арсенал» отказался от кандидатуры Артеты на пост главного тренера

Бывший полузащитник «Арсенала» Микель Артета не станет главным тренером команды после ухода Арсена Венгера.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, испанец длительное время считался фаворитом на эту должность, однако владелец клуба Стэн Кронке и генеральный директор Иван Газидис решили нанять более опытного специалиста.

Ранее сообщалось, что бывший тренер ПСЖ Эмери прибыл в Лондон для переговоров с «Арсеналом».