«Уже привыкли к вбросу страшилок»: в России отреагировали на угрозы британца устроить столкновения во время ЧМ-2018

Массовые драки между фанатами во время чемпионата мира по футболу в России исключены, уверяют в РФС. Депутат Государственной думы Валерий Газзаев призвал не обращать внимания на провокации со стороны иностранной прессы. А начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Алексей Толкачёв заверил, что хулиганы не смогут попасть на мундиаль. Как в Москве отреагировали на публикацию в западных СМИ мнения британского фаната о будущих столкновениях с россиянами на ЧМ-2018 — в материале RT.

Менее чем через месяц сильнейшие сборные мира посетят Россию, которая впервые в своей истории примет ЧМ по футболу. Помимо самих спортсменов, в страну прибудут многотысячные армии болельщиков, желающих поддержать свою команду. Однако некоторые из них рассматривают данную поездку исключительно как возможность испортить праздник не только себе, но и окружающим.

Так, один из представителей британской радикально настроенной группировки футбольных фанатов Smoggies Elite заявил, что сразу несколько подобных объединений собираются вместе отправиться в Россию. Их интересует не сам спорт, а возможность подраться с болельщиками из страны — хозяйки первенства.

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«Если люди думают, что всё это большая шутка и мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем, — такого никогда не будет. Есть мужики из Ньюкасла, им по 50—60 лет, так они с ума сходят, ждут не дождутся чемпионата мира. Это будет мировая война — третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая», — приводит ИноТВ слова британца из материала Daily Star.

При этом британец отметил, что его соотечественников не запугать тем, что во время драк российские болельщики якобы используют арматуру, ножи и биты.

«Они действительно не понимают, что их ожидает. Мы обойдёмся одними кулаками», — заявил он.

В статье отмечается, что английские болельщики серьёзно подготовились к предстоящему визиту. Так, на территории страны — организатора будущего мундиаля якобы уже действуют их люди, в обязанности которых входит сбор сведений. Британцы же планируют направиться в Россию большой группой, в которую войдут фанаты клубов «Миллуолл», «Вест Хэм», «Манчестер», шотландского «Рейнджерс», а также хулиганы из северо-восточной части страны.

«Нам уже пора привыкнуть к страшилкам, вброс которых постоянно осуществляется»

В России скептически отнеслись к угрозам со стороны британских фанатов. Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев в интервью RT отметил, что к подобным заявлениям уже пора привыкнуть.

«Во-первых, в России нет слабонервных людей. Во-вторых, служба безопасности работает чётко, и она проявила себя во время Кубка конфедераций. В-третьих, нам уже пора привыкнуть к этим страшилкам, вброс которых постоянно осуществляется. Это делается для того, чтобы повлиять на общественное мнение. Надо спокойно готовиться к чемпионату мира. Даже дело Скрипалей было использовано, чтобы повлиять на мундиаль. Я думаю, не нужно на это обращать внимание. Это очередная грязная пропаганда западных СМИ», — заявил Газзаев.

Ливерпульские фанаты с факелами перед матчем

Reuters

© Carl Recine

При этом председатель данного комитета Михаил Дегтярёв заверил, что во время мундиаля будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности.

«Организаторы, волонтёры, да и местные жители приложат все усилия, чтобы создать болельщикам всех стран атмосферу гостеприимства, единения и любви к футболу. А хулиганов будем наказывать — неважно, откуда они, из Англии или из России. Госдума приняла все необходимые поправки и дала полиции широкий инструментарий: от штрафов и административного ареста до выдворения на родину», — цитирует Дегтярёва «Спорт-Экспресс».

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин назвал публикацию Daily Star провокационной, а также отметил, что она нацелена на поддержание негативного фона вокруг ЧМ-2018 в России.

«Жалко, что издание, которое не назовёшь «Мурзилкой», выносит всякие глупые фразы в заголовки. Как можно серьёзно относиться к такого рода заявлениям? Могу заверить, что у правоохранительных органов и оргкомитета «Россия-2018» найдутся достойные ответы, если британские фанаты всё же решат что-то устроить. Но российским болельщикам бояться нечего», — сказал Маркин Sport24.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что подобные инциденты во время чемпионата мира исключены.

«Никаких столкновений во время чемпионата мира в России не будет. Нас пытаются втянуть в бессмысленную дискуссию. Все службы безопасности страны работают над тем, чтобы во время турнира не произошло ничего подобного», — заверил Колосков в разговоре с RT.

«Вряд ли возможны какие-то стычки между фанатами»

По словам начальника отдела по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Алексея Толкачёва, английским хулиганам будет сложно попасть в Россию на чемпионат мира. Он также указал на сложности в общении с британской прессой.

«В каждом государстве есть так называемый национальный полицейский пункт, в котором есть база данных с информацией относительно болельщиков, склонных к хулиганским действиям. В Англии эта система достаточно чётко работает, поэтому основные хулиганы во время чемпионата мира не смогут выехать из страны. Соответственно, та информация, которая поступит в распоряжение российских правоохранительных органов, будет обработана, и склонные к агрессивным действиям болельщики попросту не получат Fan ID (паспорт болельщика. — RT). Соответственно, они не попадут на чемпионат мира», — заявил Толкачёв.

Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин выразил мнение, что статья в Daily Star является последствием «общей истерии», которая началась задолго до мая 2018 года.

«Она стартовала, когда Россия выиграла у Англии право на проведение чемпионата мира. А сейчас получается из огня да в полымя. До этого на протяжении двух лет после Марселя мы слышали страшные истории о том, как опасно ехать в Россию, как медведи на полном серьёзе могут напасть. Писали страшилки, что англичанам во Франции резали сухожилия, чтобы они не могли убежать. В ход включалась чудовищная ложь и пропаганда, которая в итоге дала свои плоды. На ЧМ-2018 приедет ничтожно мало англичан — около 20 тыс. Притом что четыре года назад в Бразилии их было 40—50 тыс., а на Евро-2016 — 150 тыс. К нам добираться недорого и недалеко, да и с визой проблем нет, если у тебя куплены билеты. Но британцев собирается очень мало. Это результаты пропаганды», — считает Шпрыгин.

Глава ВОБ призвал не придавать особого значения публикациям в английской прессе, а также выразил уверенность, что эти материалы никак не повлияют на успешное проведение чемпионата мира по футболу в России.

«Десять лет назад на финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в Москве англичан приехало порядка 80 тыс. — и это только в столицу, только на один матч. А здесь минимум на три встречи прибудет так мало людей. Сейчас так вижу ситуацию: идёт подогревание темы, игра заголовками, которая не имеет ничего общего с тем, что будет происходить. У тех, кто занимается обеспечением безопасности на чемпионате мира, подготовка идёт полным ходом. Вряд ли вообще при таком подходе возможны какие-то стычки между фанатами. А тем более в формате «мировой войны». Так что это не более чем просто заголовок. Лично у меня никакой реакции, кроме улыбки, он не вызвал», — добавил Шпрыгин.