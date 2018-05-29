«Были бы рады увидеть президента на тренировке»: Черчесов о подготовке к ЧМ, шансах в матче с Австрией и травме Салаха

Сборная России по футболу рассчитывает на победу в контрольном матче с командой Австрии. Об этом на предыгровой пресс-конференции в Инсбруке заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. Наставник раскрыл секреты подготовки Артёма Дзюбы и Алана Дзагоева, сказал, что разочарован травмой Мохаммеда Салаха, и заявил о желании встретится с президентом Владимиром Путиным.

Впервые за 10 дней пребывания в Австрии сборная России покинула Нойштифт и отправилась в Инсбурк, где провела предматчевую тренировку на стадионе «Тиволи Нойт». В среду на поле арены подопечные Станислава Черчесова проведут первый матч в рамках заключительного тренировочного сбора, против сборной Австрии.

Без внимания россиян не оставили не только российские и австрийские журналисты, но и руководители РФС и РФПЛ. Так, поддержать сборную в предстоящей встрече в Инсбурк прилетели Александр Алаев и Сергей Прядкин.

В занятии, которое продолжалось около часа, приняли участие все находящиеся в распоряжении тренерского штаба футболисты, в том числе и полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, получивший ушиб стопы и тренировавшийся в начале недели отдельно от партнёров.

Для Станислава Черчесова Инсбурк и местный стадион — места хорошо знакомые. В период с 1996 по 2002 экс-вратарь сборной России защищал цвета местного «Тироля», а после завершения карьеры в 2004-м возглавил команду в качестве наставника. Именно поэтому большую часть предматчевой пресс-конференции главный тренер хозяев ЧМ провёл на немецком языке, не обращаясь за помощью к переводчикам.

«Нужно, чтобы болельщик в России оценил нас»

— Вы вернулись на стадион, где-то когда-то играли и работали. Какие ощущения?

— Здесь я чувствую себя как дома. Как может быть иначе? Шесть лет… вначале в качестве игрока, затем тренера. Зашёл в раздевалку, посидел на своём месте. Потом в тренерскую кабину. Если коротко: здесь очень хорошо.

— Каково ваше мнение о сопернике?

— Начнём с того, что касается значимости матча. Мотивация у нас разная: австрийцы проводят контрольные встречи. Мы готовимся к чемпионату мира. По хозяевам скажу так: с Франко Фодой они провели несколько матчей, успели опробовать разные игровые системы. Не забывайте и об эмоциональном фоне. Назначение нового тренера это всегда своего рода встряска, что собственно мы и наблюдаем. А вот про наши сильные стороны говорить не буду.

© РИА Новости

— Статистика перед матчем говорит в пользу хозяев. Австрия не проигрывала в Инсбруке. Что будет, если сборная России уступит?

— Странное слово «если». Очень не люблю его. Если они никогда не проигрывали здесь, значит рано или поздно сделают это. Завтра матч, он будет не из простых, но мы сделаем всё возможное для достижения успеха.

— В предстоящем поединке вам важнее добиться результата или получить возможность проверить состав в деле, посмотреть наработанные схемы?

— Во-первых, идти на эксперименты на протяжении всего подготовительного цикла нас заставляли травмы и пропуски матчей отдельными футболистами. Во-вторых, очевидно, что и мы и Австрия будем выкладываться по-максимуму для победы. Сейчас команда выходит на определённый уровень и мы хотим выиграть. А ещё нам важно, чтобы болельщик в России оценил нас по достоинству и знал, за какую команду болеет.

— Но вы определились с костяком команды на ЧМ?

— Костяк есть, но и игра даст пищу для размышления и может многое прояснить. Нужно учитывать всё: как игрок проявлял себя в чемпионате, как сейчас себя чувствует. Мы будем выбирать не фамилии, а футболистов — тех, кто действительно готов.

— Накануне Саудовская Аравия провела встречу с Италией. За ней с трибун наблюдал ваш помощник Мирослав Ромащенко. Какие впечатления у него остались от игры будущего соперника?

— Да, Мирослав ездил в Санкт-Галлен, но он вернулся лишь в 4 утра и мы пока не успели обменяться мнениями. Я тоже смотрел игру. Видно, что аравийцы при новом тренере стали иначе, в команде появилось много новых игроков. К тому же, я не раз отмечал, что все команды в нашей группе очень техничные: и аравийцы, и египтяне, и уругвайцы. Мы ни разу не заявляли, что нам достались проходимые соперники. Вы же знаете, что это так.

— Сколько футболистов вы внесёте в заявку на игру с Австрией?

— У меня в этом плане строгие рамки: в заявку можно внести только 23 человека. Если вдруг появиться возможность заявить для участия в матче 28, внесём всех. Мы, как говорится, в одной стране живём. Помните, в прошлый раз потеряли игрока непосредственно перед Кубком конфедераций. Хочется верить, сейчас подобное не повторится.

— Всех волнует самочувствие Дзюбы…

— Он набирает форму. Уже видно, что Артём стал легче двигаться. То же касается и остальных. Для Дзагоева разработана специальная программа, Ерохин пропустил несколько дней и сегодня вышел в общей группе. Как личности, все они чувствуют себя в команде комфортно. Теперь наша задача вывести их на должный уровень.

— А вы общаетесь с Владимиром Путиным? (Вопрос от журналиста из Австрии. — RT)

— Не встречался с ним с 2002 года. Тогда он приезжал в расположение сборной перед чемпионатом мира и желал нам успехов. Президент присутствовал на матче открытия Кубка конфедераций и, насколько мне известно, обязательно посетит нашу игру с Саудовской Аравией. Конечно, если у него будет желание и время, то мы были бы очень рады увидеть его у нас на тренировке. Естественно, я его приглашаю. А что он решит, известно только ему.

— Какова цель сборной России на домашнем чемпионате мира?

— Сборная России лишь раз в истории выходила в плей-офф, так что не хотим говорить о дальних перспективах. У нас есть чёткая задача: двигаться поступательно, шаг за шагом. Те же самые слова произносит и Йоахим Лёв, хотя его Германия считается фаворитом турнира: «Ни одна команда не достигнет успеха, если не совершит первый шаг — не выйдет из группы». Также рассуждаем и мы.

— Травма Мохаммеда Салаха облегчает вам задачу выхода из группы?

— Мы говорим о матче, который состоится аж 19 июня. А ведь до него нам предстоит провести ещё три игры. Так что мы готовимся к ним и только после начнём досконально смотреть на Египет. Кстати, я очень переживал за Салаха. Надеюсь травма не настолько серьёзна.

— А какие впечатления вообще остались от финала Лиги чемпионов?

— Одним повезло, другим нет. Опытному «Реалу» подфартило. Он не всегда был лучшей командой, но обыгрывал на классе всех своих соперников. «Ливерпуль» играл со «Спартаком», я смотрел их матчи — мне нравилось, как быстро они играют.