Глава РФПЛ заявил, что большинство российских клубов хотят играть по аналогии с Англией

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Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о возможном расширении лиги до 18 клубов.
Глава РФПЛ заявил, что большинство российских клубов хотят играть по аналогии с Англией
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Некоторые тренеры клубов говорят: «Больше игр», а некоторые — наоборот. Большинство клубов за то, чтобы играть чаще, по аналогии с АПЛ (Английской премьер-лигой)», — приводит слова Прядкина Sport24.

Чемпионат АПЛ состоит из 20 команд и проводится с августа по май. Он также сообщил, что в «Уфе» проявили инициативу провести опрос, за счёт чего можно увеличить состав лиги. 

«Пока 16 клубов — это оптимальный вариант. Хотя для нашей страны лучше иметь больше клубов», — заключил Прядкин.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил за расширение РФПЛ до 18 клубов.

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