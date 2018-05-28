Глава РФПЛ заявил, что большинство российских клубов хотят играть по аналогии с Англией

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о возможном расширении лиги до 18 клубов.

«Некоторые тренеры клубов говорят: «Больше игр», а некоторые — наоборот. Большинство клубов за то, чтобы играть чаще, по аналогии с АПЛ (Английской премьер-лигой)», — приводит слова Прядкина Sport24.

Чемпионат АПЛ состоит из 20 команд и проводится с августа по май. Он также сообщил, что в «Уфе» проявили инициативу провести опрос, за счёт чего можно увеличить состав лиги.

«Пока 16 клубов — это оптимальный вариант. Хотя для нашей страны лучше иметь больше клубов», — заключил Прядкин.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил за расширение РФПЛ до 18 клубов.