«Уфа» выступила за расширение РФПЛ до 18 клубов
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил за расширение Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) до 18 клубов.
«Я выступил за расширение РФПЛ до 18 клубов. Мы официально выступили с этим предложением», — приводит слова Газизова Sport24.
Он выступил с предложением на очередной конференции Российского футбольного союза (РФС).
Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, при каком условии состав участников лиги увеличится.
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