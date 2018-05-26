«Уфа» выступила за расширение РФПЛ до 18 клубов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступил за расширение Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) до 18 клубов.

«Я выступил за расширение РФПЛ до 18 клубов. Мы официально выступили с этим предложением», — приводит слова Газизова Sport24.

Он выступил с предложением на очередной конференции Российского футбольного союза (РФС).

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, при каком условии состав участников лиги увеличится.