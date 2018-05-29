Главный тренер сборной Саудовской Аравии поделился ожиданиями от матча-открытия ЧМ по футболу с Россией

Главный тренер Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от матча-открытия чемпионата мира 2018 года с командой — хозяйкой турнира, сборной России.

«Нам предстоит играть в матче открытия с хозяевами турнира. А это означает, что нас ждёт особое давление — речь прежде всего о нагнетании обстановки со стороны СМИ, зрителей, фанатов и так далее. Очевидно, что нас ждёт нервная игра. Но мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить игру команды: наши парни способны достойно выступать против любой из сборных», — приводит слова Пицци РИА Новости.

Он также остался доволен игрой команды во втором тайме контрольного матча с национальной командой Италии, который завершился итоговой победой итальяцев — 2:1. Тренер добавил, что сборная Саудовской Аравии будет прибавлять от матча к матчу.

На ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с Россией, Уругваем и Египтом.

Ранее главный тренер сборной Италии, в прошедшем сезоне возглавлявший санкт-петербургский «Зенит», Роберто Манчини назвал Россию фаворитом в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией.