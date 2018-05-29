Манчини: сборная России по футболу будет фаворитом в матче с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Италии, в прошедшем сезоне возглавлявший санкт-петербургский «Зенит», Роберто Манчини считает Россию фаворитом в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией.

В понедельник в Санкт-Галлене команда Саудовской Аравии уступила сборной Италии в контрольном матче со счётом 1:2.

«Думаю, Россия будет фаворитом в матче с Саудовской Аравией, но вы сами видели сегодняшнюю игру, по которой можно сделать очевидный вывод: играть с этой командой очень непросто. Тем более что у российских игроков случилось за последний год довольно много травм», — цитирует Манчини РИА Новости.

В частности, одной из главных проблем Манчини назвал отсутствие экс-подопечного Александра Кокорина, который в середине марта получил разрыв крестообразных связок колена.

«А мне кажется, Кокорин был очень важен для российской команды. Соответственно, его травма ослабила команду», — заявил Манчини.

Сборная Саудовской Аравии, соперник России на ЧМ-2018, уступила Италии в контрольном матче.