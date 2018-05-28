Соперник России на ЧМ-2018, сборная Саудовской Аравии уступила Италии в контрольном матче

Сборная Италии переиграла соперника сборной России по групповому этапу на чемпионате мира 2018 года — Саудовскую Аравию.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

У итальянцев отличились Марио Балотелли (21-я минута) и Андреа Белотти (68-я).

За Саудовскую Аравию единственный мяч забил Яхья Аль-Шахри (72-я).

Это был первый матч экс-наставника санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини во главе итальянской сборной.

В параллельном матче сборная Португалии по футболу сыграла вничью с командой Туниса в контрольном матче.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе Португалии голы забили Андре Силва (22-я) и Жоау Мариу (34-я).

Команда Туниса отыгралась благодаря забитым мячам Аниса Бадри (39-я) и Фахреддина Бен Юссефа (64-я минута).

Ранее сообщалось, что инспекторы Международной федерации футбола (ФИФА) по выбору места проведения чемпионата мира 2026 года организуют встречу с представителями стран — кандидатов на турнир 30 мая в Цюрихе.