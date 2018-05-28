ФИФА 30 мая организует встречу с представителями кандидатов на проведение ЧМ-2026
Об этом сообщает AP.
На проведение мирового первенства в 2026 году претендуют Марокко, а также США, Мексика и Канада, которые подали совместную заявку.
Представителям кандидатов на проведение турнира будет предложено ответить на вопросы специальной комиссии, назначенной ФИФА, с целью оценить заявки до выборов.
Они пройдут 13 июня на 68-м конгрессе ФИФА в Москве.
Ранее сообщалось, что экс-президент ФИФА Блаттер выступил против совместных заявок на проведение чемпионатов мира.