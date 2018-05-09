Экс-президент ФИФА Блаттер выступил против совместных заявок на проведение чемпионатов мира

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер выступил против совместных заявок стран на проведение чемпионатов мира.
Об этом сообщил ВВС.
«Они доказали, что могут принимать чемпионат в одиночку. Так почему же они подают совместную заявку», — сказал Блаттер.
Одну из совместных заявок на проведение мирового первенства 2026 года предоставили три страны — США, Канада и Мексика.
Решение о стране — хозяйке мундиаля будет принято 13 июня 2018 года.
В 2002 году чемпионат мира впервые прошёл в двух странах — Японии и Южной Корее.
Ранее сообщалось, что ФИФА пожизненно отстранила бывшего главу Федерации футбола Гватемалы.