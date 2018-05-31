«Баскетбол живёт короткими циклами популярности»: Хряпа о завершении карьеры, переезде Шведа в НБА и детском спорте

Клуб ЦСКА открыл в Москве баскетбольный лагерь для детей. В течение недели юные игроки будут совершенствовать свои навыки под руководством именитых наставников. Президент армейского клуба Андрей Ватутин рассказал RT, как такие мероприятия способствуют развитию российского баскетбола, а форвард Виктор Хряпа поговорил с журналистами о своей дальнейшей карьере, интересе к хоккею и футболу, а также вероятности возвращения в сборную России спустя пять лет.

Тренировочный лагерь баскетбольного ЦСКА для детей 2004-2008 годов рождения стартовал 26 мая. Наставниками приехавших в Москву юных игроков стали известная баскетболистка Илона Корстин и главный тренер армейцев Димитрис Итудис, а накануне Дня защиты детей к ним присоединились президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и действующий игрок ЦСКА Виктор Хряпа.

Форвард армейского клуба рассказал RT, при каком условии он может вернуться в сборную России после пятилетнего перерыва, за что Александра Овечкина можно назвать лучшим российским спортсменом современности и насколько вероятен отъезд Алексея Шведа в НБА после блестящего сезона с «Химками».

«Кириленко видит меня в своей команде»

— Что вам даёт такое общение с детьми?

— У нас с Андреем Кириленко многодетные семьи, поэтому умеем общаться с детьми. Я чувствую себя свободно, не важно, какой вопрос зададут дети, мы всегда ответим. Мы получаем свои положительные эмоции, а дети свои. Главное, что дети получают веру в будущее, желание заниматься спортом.

— К слову о Кириленко, он как-то признавался, что с подобных встреч у него осталось фото с 15-летним Алексеем Шведом. У вас такие истории были?

— В 2003 году мы ездили в Норильск к детям с мастер-классами, а сейчас их дети нанесли нам ответный визит в Москву.

— Сильно новое поколение баскетболистов отличается от вашего?

— Тяжело сравнивать, мы росли в разные времена, в разных условиях. Спортивный мир далеко шагнул в техническом плане. То, чего не было у нас, у баскетболистов есть уже на начальных этапах. Нам приходилось самим зашивать кроссовки, а дети сейчас выбирают любую обувь. Наверное, сейчас сместился акцент с физического состояния детей, они уже меньше играют на улице и проводят время за компьютерами. Когда дети приходят в секции, их надо подтягивать именно в физическом плане.

— Вас не задело, когда ребята стали спрашивать об окончании карьеры?

— Это постоянный вопрос, его задают всё чаще и чаще. Я присматриваюсь к тому или иному роду деятельности. Кириленко говорил, что видит меня в своей команде. В то же время сын занимается баскетболом, хочется помогать ему. Пока конкретного решения у меня нет.

— Вы за футбольной сборной России следите?

— В меньшей степени, потому что не являюсь футбольным болельщиком. Только поверхностно.

— Но, наверное, вы знаете, что в национальную команду вернулся Сергей Игнашевич, и хотя он уже возрастной игрок, но без него никак. Вы закончили карьеру в сборной пять лет назад, но можете представить своё возвращение, если не будет хватать тяжёлых форвардов?

— Если бы вопрос стоял именно так, то да, я был бы готов. Но на мой взгляд, есть достойные игроки, которые могут меня заменить. К тому же сейчас у сборной лишь отборочные игры на чемпионат мира, нет никакой необходимости меня вызывать. Молодому поколению как раз сейчас нужно набираться опыта. А если всё время будут играть Виктор Хряпа или Андрей Кириленко, то кто же будет это делать потом? В своё время молодые тянулись за нами, но это прошло. Они способны дальше сами действовать, добиваться результатов. Смена поколений происходит везде, нас это тоже ждало.

«Если бы пришлось, я бы вернулся в сборную»

— А за НХЛ вы следите?

— Да.

— Что скажете об успехах Александра Овечкина?

— Поздравляю его с первым выходом в финал Кубка Стэнли. Мы все очень переживаем за наших хоккеистов. Лично мне они ближе, чем футболисты, потому что чаще выступают на крупных турнирах, добиваются побед. Внимание к хоккеистам заслуженно.

— Если Овечкин выиграет Кубок Стэнли, то станет самым крутым российским спортсменом в истории?

— Современности — да, станет. Все мы ему этого желаем, хотя известно, что финальные серии складываются непросто, тем более в контактных видах спорта.

— Уже упомянутый Швед в последнее время вышел на запредельный уровень, можно даже сказать, что сравнялся с Кириленко. Справедливо ли так говорить?

— Всё познаётся в сравнении. Конечно, Алексей сейчас находится на своём пике и может дальше прогрессировать. В данный момент — он лучший российский баскетболист, ведёт за собой команду. Швед и личную статистику показывает хорошую, и «Химки» вышли в «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ. Что касается Кириленко, то мы знаем его достижения. Шведу нужно ещё много работать, чтобы добиться того же.

— Ему стоит вновь попробовать себя в НБА?

— Это всё индивидуально. Зависит от того, захочет ли сам игрок вернуться. Сейчас его всё устраивает в «Химках», он лидер команды, лучший игрок сборной России. А на другой стороне весов шанс зацепиться за клуб НБА. К тому же добавляется фактор семьи, захочет ли она переезжать в Америку. Алексею самому нужно принимать решение.

«Шведа всё устраивает в «Химках»

— Президент РФБ жаловался, что важные матчи баскетбольной сборной пройдут на фоне чемпионата мира по футболу и останутся незамеченными…

— Что поделать, футбол у нас любят больше всего. При этом футболисты ничего не выигрывают. Такой парадокс. Но проведение чемпионата мира — достойное событие, наша страна его долго ждала, было сделано много, чтобы мундиаль прошёл. Так что обиды нет. Надо поддержать нашу страну, чтобы чемпионат мира прошёл хорошо, а футболисты выступили хорошо. Сам я на стадионы не пойду, посмотрю по телевизору матчи.

— А кто-то из футболистов вам интересен? Лионель Месси, например.

— Я слежу поверхностно. Конечно, буду знать, как выступят Криштиану Роналду и Месси, наши футболисты. Но кого-то особо поддерживать не буду.

«У нас нет задачи вырастить новую звезду ЦСКА»





— Какие плоды приносит проведение такого лагеря для вашего клуба и для всего российского баскетбола?

— Главная оценка — это интерес и реакция детей. Как мне кажется, им всё нравится. Если бы не мои паспортные данные, то сам бы с удовольствием принял участие в лагере, получил бы красивую форму. Не буду прикрываться красивыми лозунгами и говорит, что кто-то из ребят скоро заиграет в ЦСКА или сборной России. У нас совсем иная задача — хотим подарить интересное событие детям. Мы относимся к ним, как к маленьким профессионалам. Здесь не только играют, но и проводятся уроки о правильном питании, как избегать травм, как устроен современный баскетбол. Лагерь проходит впервые, хотя много лет была идея его провести. Надеюсь, что это будет ежегодная история. Как мне кажется, мероприятие состоялось, но лучше всего его оценят дети.

— Неужели вы не хотите прямо сейчас найти новую звезду для ЦСКА?

— Неправильно ставить такую задачу. Здесь 80 детей. У них ещё много времени впереди, целый пласт жизни. Мы хотим укрепить любовь к баскетболу, заинтересовать этой игрой, чтобы их друзья и знакомые тоже присоединились потом. Если кто-то через несколько лет наденет майку ЦСКА, то это здорово. А если нет, то ничего страшного.

— Зимой был всплеск интереса к баскетболу из-за фильма «Движение вверх», а сейчас это сошло на нет из-за чемпионата мира по футболу?

— К сожалению, справедливый вопрос. Баскетбол живёт короткими циклами популярности, которые приходились на олимпийскую бронзу в 2012 году и фильм «Движение вверх». А хочется, чтобы популярность была на постоянном уровне и не зависела от результатов сборной или кино. Нужно больше тренировочных лагерей, в том числе у других клубов, тогда можно будет говорить, что ведётся работа по популяризации баскетбола. Возможно, то что мы сейчас делаем, будет одним кирпичиком в фундаменте.

— Возможно ли, что баскетбол вернётся в тройку самых популярных видов спорта наряду с футболом и хоккеем?

— Нужны люди, которые будут этим заниматься, а их не так много в стране. Много произносится пустых слов, а реальных дел мало. Не хочется никого нахваливать, но я сторонник теории малых дел — пускай каждый на своём участке что-то сделает, и тогда всё изменится к лучшему. Наш лагерь — одно из таких дел. Это нужно всем, кто живёт баскетболом.