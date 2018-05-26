Швед ответил на вопрос о своём возможном возвращении в НБА

Защитник подмосковных «Химок» и сборной России по баскетболу Алексей Швед рассказал о своём возможном возвращении в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

«Не знал, что Делл Демпс (президент клуба «Нью-Орлеан Пеликанс». — RT) приезжал на меня смотреть. Сейчас думаю только о том, чтобы выиграть серию. Мы готовимся к третьей игре. Давайте не будем вообще говорить о возможности возвращения в НБА, только после сезона буду готов об этом говорить», — приводит слова Шведа РИА Новости.

Он отметил, что его контракт с «Химками» действует ещё два года и ему комфортно в подмосковном клубе.

«А что будет — посмотрим после сезона, осталось пару недель всего», — добавил баскетболист.

Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 год в составе «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс повторил достижение Уилта Чемберлена в матчах плей-офф НБА.