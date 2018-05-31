Овечкин обогнал Дацюка по количеству набранных очков в плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл Павла Дацюка по количеству набранных очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин набрал 114-е очко в истории Кубка Стэнли, забросив шайбу во втором матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс». На его счету 59 шайб и 55 результативных передач. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли в активе Овечкина 24 (13+11) очка.

Капитан «Вашингтона» обогнал Дацюка и вышел на чистое четвёртое место по очкам среди всех российских игроков в плей-офф. Отметим, рекорд принадлежит Сергею Федорову (176), следом идут Евгений Малкин (165) и Сергей Зубов (117).

Ранее сообщалось, что во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2.