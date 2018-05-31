«Поддерживать и верить в команду»: какую реакцию вызвало поражение сборной России от Австрии в контрольном матче

Поражение сборной России от Австрии со счётом 0:1 в контрольном матче по-разному восприняли в спортивном сообществе. Бывший наставник национальной команды Борис Игнатьев считает, что причиной неудачной игры россиян стала усталость из-за изнурительных сборов, а вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал решение Станислава Черчесова оставить вне заявки на мундиаль полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. При этом член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев призвал оказать поддержку спортсменам в преддверии важного турнира.

В среду, 30 мая, сборная России проводила предпоследний контрольный матч в преддверии первого в истории домашнего чемпионата мира по футболу. Соперником подопечных Станислава Черчесова выступила национальная команда Австрии.

Сборная России потерпела поражение со счётом 0:1 и продлила безвыигрышную серию до шести матчей. В последний раз коллектив Черчесова уходил с поля победителем 7 октября 2017 года. Тогда они переиграли национальную команду Южной Кореи, однако после этого последовали неудачи. Сначала была ничья с Ираном, минимальное поражение от Аргентины, героический камбэк и равный счёт в игре с Испанией, а также два чувствительных проигрыша в противостояниях с Бразилией и Францией.

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Выступление сборной России в игре с Австрией вызвало полярное мнение у футбольных специалистов и экспертов. Так, бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что Черчесов допустил ошибку в формировании состава национальной команды.

«Мне кажется, что в сборную взяли не совсем тех футболистов. То есть не все лучшие игроки в команде. Многие кандидатуры у меня вызывают сомнения. Много было разговоров о Глушакове и Денисове. Через прессу мы слышали мнения ответственных за сборную людей, что этот не готов, а у другого тяжёлый характер. Хочу подчеркнуть, что в нашей сегодняшней ситуации не стоит смотреть на это. Вы думаете, что в нашей сборной СССР люди были с ангельскими характерами? Ошибаетесь! У нас порой были такие стычки, что уму непостижимо. Но в то время была другая ситуация — на одну позицию претендовали пять равноценных и классных исполнителей. А сегодня мы не можем набрать 11 классных спортсменов, потому что их просто нет», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По словам экс-голкипера «Спартака», игра сборной России в матче с Австрией вызвала у него негативное впечатление.

«То, что мы видим сегодня — это позор. Я очень надеялся вчера увидеть какие-то схемы и так далее. У команды нет даже розыгрышей стандартных положений — штрафного или углового. Ничего!» — сказал Кавазашвили.

Кроме того, он отметил отсутствие в составе сборной игроков высокого уровня, а также раскритиковал возвращение в команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

«У меня есть настороженность, потому что я не вижу ни одного классного игрока в составе. Исключение — Акинфеев, который может повести за собой команду. Думаю, если бы Игорь играл в полузащите или нападении, он бы там навёл порядок. А вчера мы все увидели, что у футболистов нет взаимопонимания между собой, отсутствует пас, зато они умеют терять мяч и бить по ногам. Этого нельзя делать! Это некрасивый футбол. Когда в команду берут 38-летнего Игнашевича — это приговор нашему футболу. Надо было тогда вызывать и братьев Березуцких», — добавил Кавазашвили.

Игра коллектива Черчесова не произвела приятного впечатления и на другого ветерана советского футбола. По словам экс-форварда «Спартака» Валерия Рейнгольда, сборная России провела поединок с Австрией на очень низком уровне.

«Честно говоря, грустное зрелище. Сборная как начала игру в среднем темпе, так её и закончила. Не было взрывных моментов, да и намёков на это не было. Безобразно. Один момент за всю игру. Правда стопроцентный, Смолов исполнял, но не смог. И всё, в атаке вообще ничего не было. Наши выглядели бездарно, проблем очень много. Можно поискать какие-то варианты в обороне, но играть от защиты против сборной Австрии — неприлично, потому что и они тоже ничего не показали. Зато соперник был мобильней и острее, он мог забить парочку мячей. Есть тревога, поскольку до домашнего чемпионата мира осталось совсем ничего», — цитирует Рейнгольда Rusfootball.

По мнению бывшего главного тренера молодёжной сборной России Сергея Кирьякова, подопечные Черчесова допускали слишком много невынужденных ошибок по ходу матча с австрийцами.

«Мы с вами увидели новую расстановку в национальной команде, которая активно муссировалась в последнее время. В первом тайме движение было неплохим, старались прессинговать на половине австрийской сборной, при этом соперник не допускал особых ошибок, и, когда давление нарастало, пытался отрезать нашу группу игроков передней линии. Наши футболисты старались владеть мячом, но, к сожалению, допускали много оплошностей, в позиционных атаках не наблюдалось взаимопонимания. Несмотря на долговременное присутствие на половине соперника, что-то опасное создать мы так и не смогли», — цитирует Кирьякова ТАСС.

Выступление сборной России негативно прокомментировали в Совете Федерации. Так, глава комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил сомнение, что российские футболисты способны одерживать победы.

«Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная Россия по футболу за две недели до чемпионата?» — написал Пушков в Twitter.

Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная Россия по футболу за две недели до чемпионата? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 мая 2018 г.

По мнению двукратного победителя турниров Большого шлема Евгения Кафельникова, нынешнее поколение российских футболистов — самое слабое за всю истории страны.

«Более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта на уровне сборной я не припомню», — написал Кафельников.

Несмотря на шквал критики, обрушившийся на наших футболистов после товарищеского матча с Австрией, некоторые эксперты всё же постарались найти в действиях сборной положительные моменты. По мнению бывшего полузащитника сборной России Владислава Радимова, Австрия действительно выглядела лучше с физической точки зрения, однако у россиян ещё есть время исправить ситуацию, а также приспособиться к новой схеме игры.

«Мне не страшно, но тревожно должно быть. Возможно, нагрузки сыграли свою роль, но я не думаю, что Австрия целенаправленно готовилась к матчу с нашей сборной. Австрийцы всё-таки посвежее, потому что у них не было этого двухнедельного сбора. Создали один опасный момент против команды, которая даже не попала на чемпионат мира. Мы точно не готовы физически, но в этом плане ещё добавим. Нужно понимать, что другие команды тоже под физическими нагрузками и они тоже прибавят», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Экс-капитан петербургского «Зенита» уверен, что подопечные Черчесова обладают всеми необходимыми качествами для того, чтобы показать достойный результат на мундиале.

«Проблема в том, что мы стали играть совершенно по другой схеме, а не по той, которую наигрывали два года. Перестроиться сейчас будет не так просто. Пугает отсутствие идеи в атаке. У нас за матч ни одного удара в створ ворот. Если посмотреть статистику предыдущих матчей, то увидим, что мы мало бьём по воротам. Надеюсь, что за эти две недели команда в этих компонентах добавит», — добавил Радимов.

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой также остался недоволен выступлением россиян, однако отметил, что это игра являются частью планомерной подготовки к чемпионату мира.

«Этот матч не является показательным, как бы плохо мы ни сыграли. Всё идёт по плану Станислава Саламовича. Выступили, конечно, неудачно: один момент за всю игру. Футболисты Австрии вообще в отпуске, игроки у них бежали, а у нас ковырялись. Но главное начнётся 14 июня», — сказал Мостовой.

При этом член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что сейчас сборной страны как никогда необходима поддержка со стороны болельщиков.

«Впечатление от товарищеской игры сборной России: полное отсутствие какого-либо впечатления в связи с отсутствием какой-либо игры. Но! За две недели до начала первого в истории домашнего чемпионата мира по футболу мы должны поддержать нашу сборную и верить в команду. Другой нет», — написал в социальной сети Twitter Лебедев.

Вице-премьер России Виталий Мутко призвал футбольную общественность не впадать в панику в связи с тем, что основной причиной не самой убедительной игры могла стать двухнедельная серия тренировок, предшествовавшая поединку.

«Конечно, все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжёлый сбор, поэтому матч, который мы сегодня увидели, не сильно изобиловал яркими эпизодами, всплесками красивой игры», — приводит слова Мутко ТАСС.

Кроме того, президент Российского футбольного союза выразил надежду, что в будущем сборная сумеет раскрыть свой потенциал.

«Не нужно расстраиваться. Следующая игра 5 июня должна быть куда интереснее. Мы серьёзно работаем, у нас талантливые, интересные игроки», — добавил вице-премьер.

Мнение Мутко по поводу того, что россияне не выступили на должном уровне в связи с большим объёмом напряжённой работы, разделили многие эксперты. Среди них — глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, который отдельно отметил действия на поле вратаря Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича.

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«Некоторые игроки понравились, особенно Сергей Игнашевич. Очень хорошо сыграл Игорь Акинфеев. А остальные… Даже не знаю. Наверное, ребята под нагрузками, может, что-то ещё», — цитирует функционера РИА Новости.

Оправдание неудовлетворительному результату попытался найти и бывший главный тренер национальной сборной Борис Игнатьев. По словам специалиста, перед соперниками по товарищескому матчу на данный момент стояли различные цели. Он полагает, что российские футболисты следуют собственному плану подготовки, который должен вывести их на высокий уровень спортивной формы.

«У каждой команды были свои задачи, они находятся в разном физическом состоянии. Мы работаем под тяжёлыми нагрузками, а австрийцы вышли на игру свежими, она им ничего не даёт. За оставшиеся две недели наберём нужные кондиции», — уверен Игнатьев.

Оптимистично на будущее сборной смотрит и бывший вратарь национальной команды Руслан Нигматуллин. Как и многие специалисты, он отметил тяжёлые нагрузки, которые могли негативно сказаться на действиях футболистов.

«Мне не страшно за российских футболистов. Видно, что у команды нет свежести, что игроки немного замученные. Забей Фёдор Смолов гол с одиннадцати метров в дальний угол, и сыграли бы вничью. В принципе матч ничейный, поэтому паники не разделяю. Сейчас проходят специальные занятия, которые должны вывести спортсменов на пик формы к матчу против Саудовской Аравии», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».