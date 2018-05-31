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За две недели до ЧМ: сборная России проиграла Австрии в товарищеском матче

31 мая 2018, 01:08
За две недели до ЧМ: сборная России проиграла Австрии в товарищеском матче
/ РИА Новости

Сборная России по футболу за две недели до начала домашнего чемпионата мира со счётом 0:1 уступила Австрии в товарищеском матче. За всю игру подопечные Станислава Черчесова не нанесли ни одного удара в створ ворот. При этом главный тренер отошёл от схемы с тремя центральными защитниками, выпустив в обороне Владимира Граната и Сергея Игнашевича. Футболист ЦСКА стал самым возрастным игроком в истории сборной.

День рождения Головина и рекорд Игнашевича

Матч с Австрией — один из двух контрольных для сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира. Болельщики гадали, пойдёт ли тренерский штаб в этих встречах на эксперименты, и Черчесов в Инсбруке действительно решил опробовать новую тактическую схему, о которой много говорилось.

Наставник отечественной национальной команды отошёл от излюбленной схемы с тремя центральными защитниками и предпочёл ей расстановку 4-3-2-1, в которой центр обороны контролировали опытный Сергей Игнашевич и Владимир Гранат. Попутно футболист ЦСКА в возрасте 38 лет и 320 дней стал самым возрастным игроком в истории не только сборной России, но и СССР, обновив рекорд Льва Яшина, который выходил на поле в свитере национальной команды в 37 лет и 267 дней.

А Фёдор Кудряшов, при Черчесове неизменно игравший в центре защиты, в матче с Австрией сместился на левый фланг обороны. Правый край занял Марио Фернандес. Опытные Юрий Жирков с Александром Самедовым отправились ближе к линии атаки, где Фёдору Смолову пытался помочь Александр Головин. Роман Зобнин и Далер Кузяев исполняли роль опорных полузащитников.

Также игра с большой долей вероятности дала ответ на вопрос о пятёрке лишних футболистов, которые не попадут в итоговую заявку на ЧМ. В составе на товарищескую встречу не оказалось Сослана Джанаева, Романа Нойштедтера, Александра Ташаева, Фёдора Чалова и Александра Ерохина. Впрочем, последний пропустил игру скорее по причине ушиба стопы. Небольшое повреждение на пару дней выбило его из основной группы.

Что касается самой игры, то сборная России, как и предполагалась, после серьёзных нагрузок, полученных на сборе в Нойштифте, выглядела несколько тяжеловато. Отечественные футболисты не демонстрировали высоких скоростей и крайне медленно переходили из обороны в атаку. Лишь в начале встречи подопечные Черчесова ненадолго завладели инициативой, после чего быстро отдали её сопернику.

В результате сборная Австрии в середине первого тайма открыла счёт. Марко Арнаутович в контратаке ворвался в штрафную россиян, ушёл в сторону от Граната и покатил мяч под удар Алессандро Шёпфу, который спокойно послал снаряд в дальнюю девятку. Опорники отечественной сборной вернуться в оборону попросту не успели.

После пропущенного мяча российская команда ещё больше растерялась. Абсолютно незаметен был Смолов. В первой половине встречи он запомнился лишь неточным выстрелом в ближнюю девятку. Потерялся на левом краю Жирков. А вот Фернандес с Самедовым на противоположном фланге смотрелись куда интереснее.

Выход Дзюбы и промах Смолова

Второй тайм получился для подопечных Черчесова ничуть не лучше первого. У российских футболистов по-прежнему мало что получалось. Единственный по-настоящему опасный момент упустил всё тот же Смолов. После великолепной разрезающей передачи именинника Головина Фёдор оказался с глазу на глаз с вратарём соперника, но пробил мимо дальнего угла. В итоге сборная России не нанесла в створ ворот австрийцев ни одного удара.

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Во второй половине встречи Черчесов активно пользовался заменами. Первым из резервистов на поле вышел Алан Дзагоев. Полузащитник ЦСКА активно передвигался по полю и действовал как в опорной зоне, так и под нападающим. Затем в игру вступили Денис Черышев, братья Миранчуки и Игорь Смольников.

Алексей, получивший в своё распоряжение всего 15 минут, пытался действовать нестандартно и отметился острой передачей на выход Артёму Дзюбе, которую в последний момент прервал защитник австрийской команды. Форвард «Зенита», в свою очередь, появился на поле вместо Смолова, но ничем опасным не запомнился.

Наконец, Черышев весьма достойно отыграл предоставленное ему время, регулярно лез в обводку на левом фланге, выполнял подачи в штрафную оппонента и зарабатывал угловые. Увы, и его стараний России не хватило для того, чтобы хотя бы сравнять счёт. У команды не получилось создать даже финишный навал.

Подопечные Черчесова всего за две недели до начала чемпионата мира потерпели поражение и наверняка попадут под огонь критики. Поэтому остаётся в очередной раз напомнить, что команда провела первый матч после непростого сбора в Нойштифте, и принимать результат этой игры всерьёз, наверное, не стоит. Однако уже пятого июня сборную ждёт встреча с Турцией, которая станет куда более показательной в плане игры и результата.