Защитник сборной России Игнашевич стал самым возрастным футболистом за всю историю национальной команды

Защитник Сергей Игнашевич стал самым возрастным футболистом в истории сборной России.

Он вышел на поле в стартовом составе российской команды в контрольном матче с Австрией. На момент встречи возраст Игнашевича составляет 38 лет и 320 дней.

Таким образом, он превзошёл достижение бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина, который в 1967 году вышел на поле в матче с Грецией (4:0) в возрасте 37 лет и 267 дней.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» и эксперт RT на чемпионате мира 2018 года по футболу Жозе Моуринью присутствует на контрольном матче сборной России с национальной командой Австрии.