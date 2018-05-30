Жозе Моуринью присутствует на футбольном матче сборной России с Австрией

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» и эксперт RT на чемпионате мира 2018 года по футболу Жозе Моуринью присутствует на контрольном матче сборной России с национальной командой Австрии.

Об этом сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.

Во время ЧМ-2018 Моуринью будет работать на телеканале RT в качестве эксперта.

Ранее пресс-служба сборной России по футболу опубликовала стартовый состав команды на контрольный матч с Австрией в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.