Опубликован стартовый состав сборной России по футболу на матч с Австрией

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала стартовый состав команды на контрольный матч с Австрией в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

С первых минут на поле стадиона в Инсбруке выйдут Игорь Акинфеев, Владимир Гранат, Сергей Игнашевич, Фёдор Кудряшов, Юрий Жирков, Марио Фернандес, Александр Самедов, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин и Фёдор Смолов.

Матч Россия — Австрия состоится 30 мая в Инсбруке. Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Японии проиграла Гане в контрольном матче перед ЧМ-2018.