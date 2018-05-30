Сборная России по футболу уступила Австрии в контрольном матче

Сборная России по футболу уступила национальной команде Австрии в гостевом контрольном матче.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч — на счету австрийца Алессандро Шёпфа (28-я минута).

31 мая национальная команда возвращается в Россию, где продолжит подготовку к домашнему чемпионату мира.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» и эксперт RT на чемпионате мира 2018 года по футболу Жозе Моуринью объяснил, почему решил поприсутствовать на контрольном матче Австрия — Россия.