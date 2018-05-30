Моуринью: меня интересует сборная России по футболу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» и эксперт RT на чемпионате мира 2018 года по футболу Жозе Моуринью объяснил, почему решил поприсутствовать на контрольном матче Австрия — Россия.

«В данном случае нет ничего удивительного в том, что я здесь. Австрия — одна из самых замечательных стран, я очень люблю здесь бывать, а в сочетании с футболом это двойное удовольствие», — приводит слова Моуринью РИА Новости.

Он также сказал, какая из команд его больше интересует.

«Разумеется, сборная России — ей играть на чемпионате мира», — сказал Моуринью.

Во время ЧМ-2018 Моуринью будет работать на телеканале RT в качестве эксперта.

Ранее сообщалось, что португальский тренер присутствует на контрольном матче сборной России с национальной командой Австрии.