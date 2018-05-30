Новая тактика Черчесова: сборная России по футболу проводит контрольный матч с Австрией перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу проводит предпоследний товарищеский матч перед выступлением на домашнем чемпионате мира. Соперником россиян будет команда Австрии. В этой игре наставник сборной Станислав Черчесов опробует новую схему с четырьмя защитниками. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
30 мая 2018
Зобнин попытался в одиночку прессинговать, а лучше бы ему ещё кто-то помогал.
Смолов получил мяч в чужой штрафной, но нанести удар ему не позволили.
Кудряшов отобрал мяч у Марко Арнаутовича. Хороший ход.
Ещё один угловой заработали россияне.
Петер Жуль проверил на прочность Акинфеева, капитан сборной России в порядке.
Марио Фернандес не удалось развить фланговую атаку, бразилец застрял у самой штрафной.
Алессандро Шёпф провёл первую осмысленную атаку австрийцев, которую прервал Игнашевич.
Вторая подача, уже на Сергея Игнашевича, не прошла.
Угловой! pic.twitter.com/iMXKntUCqQ— Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2018 г.
Самедов доставил мяч на дальнюю штангу, там Флориан Кайнц решил перевести снаряд на угловой.
Жирков получил небольшую травму после столкновения с защитником. Ничего страшного не случилось, и штрафной россияне заработали.