Новая тактика Черчесова: сборная России по футболу проводит контрольный матч с Австрией перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу проводит предпоследний товарищеский матч перед выступлением на домашнем чемпионате мира. Соперником россиян будет команда Австрии. В этой игре наставник сборной Станислав Черчесов опробует новую схему с четырьмя защитниками. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.