«Не хватило свежести»: тренер и игроки сборной России о поражении в товарищеском матче с Австрией

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Владимир Зайвый
Главная причина поражения российской сборной по футболу в товарищеском матче с Австрией — усталость после длительного тренировочного сбора, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. Наставник сборной признал, что футболистам не удалось воплотить многие заготовки. При этом и тренерский штаб, и игроки пообещали лучше выступить в товарищеской встрече с Турцией и на чемпионате мира.
«Не хватило свежести»: тренер и игроки сборной России о поражении в товарищеском матче с Австрией
  • Reuters

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает отсутствие свежести после длительного сбора главной причиной поражения от Австрии.

«Хорошо, если игроки расстроились из-за результата, но он нужен всегда. Готовимся мы или нет, но мы хотели выиграть. К сожалению, проиграли. Мы планировали, что многие сыграют 60 минут, потому что сбор уже подходит к концу, можно было видеть, что ноги подсаживались. Единственная вынужденная замена была у Марио Фернандеса. Если бы не он, мы бы выпустили Юрия Газинского вместо Романа Зобнина. Сегодня мы были чуть-чуть не такими свежими, как хотелось бы. Мы отработали 12 дней, которые должны нам дать возможность быстрее бегать и быстрее думать. Всё идёт своим чередом, ко следующей игре с Турцией мы подойдём более свежими во всех смыслах», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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Наставник национальной команды добавил, что в ближайшие дни определится с итоговой заявкой на домашний чемпионат мира.

«Алан Дзагоев пропустил несколько дней, было рискованно его с первых минут выпускать. У нас были хорошие проходы по флангам, но не удавалось перекинуть мяч в центр, не было последнего паса. Возможно, голов всё равно бы не было, но были бы удары, опасные моменты. Нам надо поработать над последним пасом и завершать то, что начинаем. Из-за одного упущенного момента или неточного паса нельзя менять мнение по поводу заявки на чемпионат мира. Посмотрим, в каком состоянии будут игроки после матча. Сейчас Фернандеса схватило, Головина начало… Мы провели сбор и не хватило свежести, хотя выигрывать надо было», — ещё раз подчеркнул Черчесов.

Отдельно тренер оценил игру двух центральных защитников Сергея Игнашевича и Владимира Граната.

«Были моменты, которые нас не устраивают. Нужно спокойно посмотреть игру, на эмоциях сложно сказать, что откуда берётся. И надо понимать, что у соперников есть определённые качества, не зря Марко Арнаутович в АПЛ играет. Мы знали, что он так может. Пробовали сегодня игру в двух центральных защитников — моментами эта пара играла великолепно. Были одна-две ошибки, как вы говорите, но не забывайте про индивидуальные качества соперника. Плюс Гранат и Игнашевич играли вместе первый раз. На этой позиции у нас то один, то другой вылетает», — заявил главный тренер сборной.

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев заявил, что нагрузки не могут служить оправданием поражению.

«Эмоций никаких, а оценивать игру не моё дело. Оценивает игру табло, оно сегодня показало. Нагрузки — это нелепые отмазки. Мы должны выходить и играть. Ключевое слово — играть. Тогда и счёт будет меняться. Мы должны улучшать игру. Сейчас игра с Турцией, а потом чемпионат мира. На таком турнире всё будет выше уровнем. Тренер был не зол, разговор в раздевалке прошёл спокойно. Из положительного — нет травм. Предпосылки были, но всё обошлось. Матчи не портят атмосферу, её портит результат. Хочется побеждать в любом матче. Нам надо улучшать игру, больше выигрывать. Что касается пропущенного мяча, мы разбирали моменты, видели, что Австрия играет именно так. Проход по флангу, прострел и гол. Мы проиграли сегодня и всё. Надо готовиться дальше. Про смену схемы — это вопросы к тренеру. Моя работа — ловить мячи», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

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Полузащитник Александр Головин пообещал, что команда сделает выводы перед чемпионатом мира.

«Проигрывать всегда неприятно, но мы сейчас находимся в процессе подготовки, идёт сбор. Выполнили довольно большой объём работы. Что-то в этой игре получилось лучше, что-то хуже. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу», — заверил игрок ЦСКА.

Хавбек Алан Дзагоев считает, что поражение от Австрии — плохой результат, однако время на исправление ошибок перед главным турниром года ещё есть.

«Что-то получалось в игре, что-то нет. В целом результат считаю отрицательным, но у нас есть ещё немного времени, постараемся улучшить свою игру перед чемпионом мира. Команда играла под серьёзными физическими нагрузками, из поражения сделаем правильные выводы и будем работать ещё больше», — сказал Дзагоев.

Полузащитник Денис Черышев заверил болельщиков, что футболисты будут выкладываться на поле в оставшихся матчах.

«Сегодня проиграли, а завтра будем бороться за победу. Будем биться за страну. Нагрузки есть, но мы были готовы хорошо сыграть. Не получилось где-то и персонально, и в командных действиях. Постараемся лучше сыграть с Турцией», — сказал полузащитник «Вильярреала» «Спорт-Экспрессу».

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