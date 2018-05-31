Сборная России по футболу не может одержать победу в шестом матче подряд

Сборная России потерпела третье поражение подряд в контрольном матче с Австрией.

Подопечные Станислава Черчесова не может выиграть шестой матч кряду. Последний раз Россия побеждала в октябре 2017 года в матче с Южной Кореей (4:2).

В 2018 году россияне потерпели поражения во всех трёх матчах — с Бразилией, Францией и Австрией. В этих встречах Россия забила только один гол — французам.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла нанести ни одного удара в створ ворот национальной команды Австрии в контрольном матче.