Акинфеев назвал разговоры про нагрузки «нелепыми отмазками»

Капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев не считает, что большие нагрузки во время подготовки к чемпионату мира повлияли на исход встречи с национальной командой Австрии.

Россия на выезде уступила Австрии — 0:1.

«Эти нелепые отмазки — под нагрузками или нет... Мы должны выходить и играть. Если команда не играет, то и счёт на табло не будет меняться. Мы должны улучшать свою игру и понимать, что ошибок не должно быть. Чемпионат мира такой турнир, там всё должно быть на высшем уровне», — цитирует Акинфеева Sport24.

Из положительных моментов вратарь выделил отсутствие травм в сборной России. Он также был раздосадован итоговым результатом в матче с Австрией.

«Такие матчи не портят настроение перед ЧМ, его портит результат. Когда он не положительный, он всегда портит настроение», — добавил Акинфеев.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что рассчитывал на победу в контрольном матче с Австрией.