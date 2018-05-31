Черчесов высказал своё мнение насчёт поражения сборной России в матче с Австрией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что рассчитывал на победу в контрольном матче с Австрией.

«Результат нужен всегда. Мы хотели выиграть сегодня, но, к сожалению, проиграли», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также признался, что планировал дать сыграть многим футболистам 60 минут. По его словам, единственная вынужденная замена была в случае с Марио Фернандеcом. Тренер добавил, что не хватило свежести футболистам в матче с Австрией.

«Мы были чуть-чуть не такие свежие, как хотелось бы. Понятно, что 12 дней мы отработали, которые должны дать нам возможность быстрее думать, бегать и мыслить. Как говорится, всё идёт своим чередом», — заявил Черчесов.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал поражение сборной России от команды Австрии в контрольном матче.