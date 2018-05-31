Глава РФПЛ прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче с Австрией

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал поражение сборной России от команды Австрии в контрольном матче.

«Я сейчас на эмоциях. Некоторые игроки понравились, особенно Сергей Игнашевич. Очень хорошо сыграл Игорь Акинфеев. А остальные... Даже не знаю. Наверное, ребята под нагрузками, может, что-то ещё», — приводит слова Прядкина Sport24.

Он также не смог объяснить, чем вызвано большое количество брака в действиях футболистов сборной России.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не может одержать победу в шестом матче подряд.