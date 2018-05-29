«Он прошёл серьёзную управленческую школу»: Станислав Поздняков избран президентом Олимпийского комитета России

На отчётно-выборном собрании Олимпийского комитета России стало известно имя нового президента организации. Им стал четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, который ранее занимал пост первого вице-президента ОКР. На выборах он опередил своего единственного конкурента — председателя общественного совета при Министерстве спорта, титулованного пловца Александра Попова. О новом главе олимпийского движения России — в материале RT.

Во вторник, 29 мая, была открыта новая страница в истории российского олимпийского движения. В Москве состоялось собрание, на которым избрали нового президента Олимпийского комитета России (ОКР). На протяжении восьми последних лет данный пост занимал Александр Жуков, однако он отказался от участия в выборах по причине большого объёма работы на основном месте деятельности. С 2011 года он также является первым заместителем председателя Государственной думы.

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На вакантную должность претендовали двое кандидатов — Станислав Поздняков и Александр Попов, оба из которых имеют внушительный послужной список как в спортивной, так и в административной сферах. Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию занимал пост первого вице-президента ОКР и исполнял обязанности главы организации на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Это произошло в результате исключения Жукова из МОК, которое помешало ему присутствовать в Южной Корее в статусе главы комитета.

В свою очередь, обладатель четырёх золотых наград Игр по плаванию входит в исполком олимпийского комитета страны, а также является почётным членом Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, с 2015 года Попов занимает должность председателя общественного совета при Министерстве спорта России.

В итоге ответственную должность занял Поздняков. Ещё за несколько месяцев до выборов его кандидатуру поддерживали многие спортивные организации страны, в том числе федерации лыжных гонок, фехтования и спортивной борьбы страны. Бывший вице-президент ОКР получил 214 голосов, что составило 78,7% от общего количества членов исполкома комитета. Попов набрал 56 голосов (20,6%).

Вместе со вступлением в новую должность Позднякова было автоматически прекращено членство Жукова в МОК. Об этом сообщили на заседании ОКР сразу после выборов нового главы.

Позитивным моментом является наличие прочных рабочих отношений между новым главой ОКР и министром спорта Павлом Колобковым. Оба руководителя прославились в одном виде спорта и давно знают друг друга, что позволяет рассчитывать на их успешное взаимодействие в будущем.

Министр спорта РФ Павел Колобков © Дмитрий Астахов / РИА Новости

С назначением нового президента ОКР поздравил сам Колобков.

«Поздравляю Станислава Позднякова с избранием на пост президента Олимпийского комитета России. За те два года, которые Станислав Алексеевич находился в должности первого вице-президента ОКР, он прошёл серьёзную управленческую школу. Уверен, он оправдает доверие тех, кто за него сегодня отдал свои голоса. Желаю новому президенту ОКР плодотворной работы. Убежден, что при чётком взаимодействии наших структур — Минспорта России и ОКР — мы достигнем желаемого успеха», — говорится в заявлении Колобкова.

Также немаловажным фактором победы Позднякова на выборах стала его обширная программа по развитию спорта в стране. В ней он назвал главными целями повышение эффективности взаимодействия с Министерством спорта, а также общероссийскими спортивными федерациями (ОСФ).

«Мы наконец должны добиться, чтобы основным документом, регламентирующим подготовку сборных команд к зимним и летним Играм, стала целевая комплексная программа ОСФ с указанием в ней всех мероприятий, которые федерации реализуют самостоятельно и/или за счёт средств Минспорта и ОКР. Олимпийский комитет России должен принимать активное участие в разработке таких программ. В связи с этим предлагается усовершенствовать существующую трёхуровневую систему управления подготовкой к Олимпийским играм», — цитирует Позднякова ТАСС.

По его мнению, из представителей Министерства спорта, ОКР и ОСФ должна быть создана трёхсторонняя комиссия, которая должна взять на себя вопросы согласования параметров и источников финансирования программ по подготовке атлетов.

«Отмечу, что все решения объединённого штаба должны быть обязательными для исполнения Министерством спорта, центром спортивной подготовки (ЦСП), Олимпийским комитетом, общероссийскими спортивными федерациями, а также Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА)», — отметил новый глава ОКР.

Также Поздняков особо заострил внимание на вопросе взаимодействия с Международным олимпийским комитетом.

«Ближайшая задача — наполнить содержание наших взаимоотношений с МОК и спортивными организациями совместной работой по реализации практических мероприятий и проектов. Для этого мы должны развивать взаимодействие, в частности, с «Олимпийской солидарностью» (программа МОК. — RT), которая имеет большой авторитет в мире. Любое их мероприятие обеспечивает хороший медийный эффект», — подчеркнул четырёхкратный олимпийский чемпион.

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Кроме того, по словам Позднякова, особое внимание нужно уделить вопросам борьбы с допингом. Он считает, что одним из первых шагов по работе в данном направлении является увеличение количества антидопинговых мероприятий, а также улучшение взаимодействия с МОК и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Глава ОКР заострил внимание на вопросе взаимодействия иностранными спортивными организациями с целью внедрения новых методик подготовки в тренировочный процесс российских спортсменов.

«Здесь речь может идти об организации с иностранными коллегами совместных тренировочных мероприятий, участии наших спортсменов и команд в тренировочных мероприятиях за рубежом. Также стоит рассматривать проведение регулярных мероприятий по повышению квалификации с привлечением представителей международных спортивных организаций», — сказал Поздняков.

Ещё одним важным пунктом нового главы организации программы является повышение квалификации и обучение руководителей, тренеров и других членов административного корпуса российского спорта.

Несмотря на поражение на выборах, Попов также продолжит работу в ОКР. Вместе с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе он войдёт в состав исполкома Олимпийского комитета России. Примечательно, что ранее сам Поздняков заявлял, что намерен продолжить сотрудничество с оппонентом независимо от результатов голосования.