РУСАДА получило от WADA допуск к работе с данными из закрытой московской антидопинговой лаборатории
- РИА Новости
«У нас налажены очень тесные отношения с WADA. Свидетельством тому является факт, что WADA именно РУСАДА доверило работу с пробами московской антидопинговой лаборатории. Это очень важный момент», — приводит слова Гануса ТАСС.
Доступ к данным из московской антидопинговой лаборатории являлся одним из двух пунктов, не выполненных РУСАДА для восстановления в правах.
Ранее сообщалось, что РУСАДА выявило около 100 тыс. допинг-протоколов, не внесённых в систему ADAMS.