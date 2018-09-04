РУСАДА получило от WADA допуск к работе с данными из закрытой московской антидопинговой лаборатории

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) допуск к допинг-пробами, которые в настоящее время находятся в опечатанной московской антидопинговой лаборатории.
РУСАДА получило от WADA допуск к работе с данными из закрытой московской антидопинговой лаборатории
  • РИА Новости

«У нас налажены очень тесные отношения с WADA. Свидетельством тому является факт, что WADA именно РУСАДА доверило работу с пробами московской антидопинговой лаборатории. Это очень важный момент», — приводит слова Гануса ТАСС.

Доступ к данным из московской антидопинговой лаборатории являлся одним из двух пунктов, не выполненных РУСАДА для восстановления в правах.

Ранее сообщалось, что РУСАДА выявило около 100 тыс. допинг-протоколов, не внесённых в систему ADAMS.

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