РУСАДА получило от WADA допуск к работе с данными из закрытой московской антидопинговой лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) допуск к допинг-пробами, которые в настоящее время находятся в опечатанной московской антидопинговой лаборатории.

«У нас налажены очень тесные отношения с WADA. Свидетельством тому является факт, что WADA именно РУСАДА доверило работу с пробами московской антидопинговой лаборатории. Это очень важный момент», — приводит слова Гануса ТАСС.

Доступ к данным из московской антидопинговой лаборатории являлся одним из двух пунктов, не выполненных РУСАДА для восстановления в правах.

Ранее сообщалось, что РУСАДА выявило около 100 тыс. допинг-протоколов, не внесённых в систему ADAMS.