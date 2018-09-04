Глава РУСАДА высказался о расследовании в отношении биатлониста Устюгова

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение о ситуации с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Устюговым, попавшим под расследование по делу о нарушениях антидопинговых правил.

«Устюгову нужна поддержка, правильный и эффективный механизм правовой защиты. Но все надо выводить на новый уровень — и ответственности спортсмена, и ответственности федерации», — приводит слова Гануса РИА Новости.

4 сентября стало известно, что Устюгов получил уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о начале расследования по делу о нарушениях антидопинговых правил.

Ранее глава СБР Владимир Драчёв прокомментировал слова Устюгова об отсутствии помощи со стороны организации.