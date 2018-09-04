Драчёв прокомментировал слова биатлониста Устюгова об отсутствии помощи со стороны СБР

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал слова биатлониста Евгения Устюгова, заявившего, что организация отказала в помощи в расследовании дела о нарушении антидопинговых правил.
Драчёв прокомментировал слова биатлониста Устюгова об отсутствии помощи со стороны СБР
  • РИА Новости

«Смотря в чём оказывать помощь. Если мы говорим о финансовой помощи, то это одно, если о юридической — другое. Что он имел в виду, мне сложно сказать, поскольку я не видел и не слышал его заявления», — цитирует Драчёва ТАСС.

Он сказал, что Устюгов не обращался за помощью в СБР. Он добавил, что спортсмена спрашивали о необходимой поддержке, его планах и совместных действиях.

Ранее биатлонист Устюгов заявил, что СБР не готов ему помогать в деле о допинговых нарушениях.

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