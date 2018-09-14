Колобков прокомментировал решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Колобков прокомментировал решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА
  • РИА Новости

«Был уверен, что рано или поздно комитет по соответствию признает огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом. Мы всегда стремились к сотрудничеству и делали всё от нас зависящее. При этом учитывались все нормы нашего законодательства. Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата», — приводит слова Колобкова пресс-служба Министерства спорта.

Он также поблагодарил всех, кто поддержал Россию и помогал бороться с использованием запрещённых препаратов.

«Нам важно, чтобы РУСАДА было восстановлено на ближайшем исполкоме WADA. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября. Поверьте, мы сделали всё, что могли. Готовы в дальнейшем продолжать сотрудничать с нашими зарубежными партнёрами в этом направлении и соблюдать единые и равные для всех правила», — добавил Колобков.

Ранее сообщалось, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

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