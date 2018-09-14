Колобков прокомментировал решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА
- РИА Новости
«Был уверен, что рано или поздно комитет по соответствию признает огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом. Мы всегда стремились к сотрудничеству и делали всё от нас зависящее. При этом учитывались все нормы нашего законодательства. Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата», — приводит слова Колобкова пресс-служба Министерства спорта.
Он также поблагодарил всех, кто поддержал Россию и помогал бороться с использованием запрещённых препаратов.
«Нам важно, чтобы РУСАДА было восстановлено на ближайшем исполкоме WADA. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября. Поверьте, мы сделали всё, что могли. Готовы в дальнейшем продолжать сотрудничать с нашими зарубежными партнёрами в этом направлении и соблюдать единые и равные для всех правила», — добавил Колобков.
Ранее сообщалось, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.