«Уравняет нас в правах с другими странами»: как в России отреагировали на возможное восстановление статуса РУСАДА

Восстановление статуса Российского антидопингового агентства уравняет РФ в правах с другими странами в вопросах подготовки к спортивным соревнованиям. Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя решение комитета по соответствию WADA. Вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков выразил надежду, что возможное признание статуса российского агентства позволит вернуть права и ПКР. Между тем в США негативно восприняли решение комитета WADA, назвав его «подозрительным». Однако МПК и IAAF заявили о готовности пересмотреть своё отношение к российским организациям, если РУСАДА восстановит свой статус.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделало большой шаг на пути к восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Организация опубликовала официальное письмо комитета по соответствию, который рекомендовал восстановить права РУСАДА. Поводом для такого решения стало выполнение всех условий «дорожной карты», включая два пункта, вызывавших наибольшее количество разногласий между сторонами: признание итогов расследования Ричарда Макларена и предоставление доступа к образцам, находящимся в московской антидопинговой лаборатории.

«Не надо делать глупых вещей»

Большинство представителей российской спортивной общественности с энтузиазмом встретили решение комитета по соответствию WADA. За три года страна проделала большую работу. Об этом рассказал почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

«Меры, принимаемые в нашей стране, действия РУСАДА дают плоды, это не может быть проигнорировано международным сообществом и WADA. Весь переговорный процесс сейчас идёт от министерства, и, если утром руководитель комиссии говорит о негативном отношении, а вечером его мнение меняется, значит, действительно произошло что-то серьёзное», — приводит слова Смирнова ТАСС.

Кроме того, функционер отметил, что теперь необходимо работать над восстановлением прав всех спортивных федераций России.

«Надеюсь, в ближайшее время о деталях будет проинформирована спортивная общественность, тренеры, которые готовятся к Играм. Им нужна информация, что происходит. Думаю, позиция МОК тоже направлена на то, чтобы дать нам возможность полноценно участвовать в олимпийском движении», — уверен эксперт.

О том, что восстановление в правах РУСАДА положительно скажется на дальнейшей судьбе российского спорта, говорил и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«РУСАДА со своей стороны сделало всё возможное, поэтому я сторонник того, чтобы нас как можно быстрее восстановили. Это даст нам позитивную жизнь в плане допинг-контроля. Если такое решение будет принято, то оно уравняет нас в правах с другими странами с точки зрения подготовки к любым соревнованиям. Сейчас нас лихорадит. Будет ли поставлена точка в допинговом скандале, зависит от нас. Просто не надо делать глупых вещей», — заявил Тарпищев.

Восстановление членства РУСАДА является одним из ключевых моментов в изменении статуса сразу нескольких отечественных спортивных организаций, в том числе Паралимпийского комитета России (ПКР). Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил дисквалификацию России, которая действует с августа 2016 года. Тем не менее текущая ситуация позволит МПК пересмотреть своё решение. Первый вице-президент ПКР Павел Рожков заявил, что наша сторона готова незамедлительно сделать для этого всё необходимое.

«В целом новость положительная, потому что практически от комитета по соответствию прозвучало, что два главных пункта у РУСАДА, аналогичных для ПКР, принимаются. МПК готов оперативно собрать рабочую группу. Всё, что необходимо для положительного принятия решения рабочей группой, мы оперативно представим», — заверил Рожков.

Ещё одной серьёзной проблемой для нашей страны является отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Восстановление РУСАДА даёт надежду на то, что и в этом вопросе вскоре могут произойти позитивные сдвиги. Тем не менее главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский заявил, что делать какие-либо выводы из рекомендации WADA на данный момент преждевременно.

«Если наше антидопинговое агентство будет опять соответствовать кодексу WADA, то это станет для федерации огромным шагом на пути к признанию. Говорить о том, что уже на ближайшем международном старте российские легкоатлеты будут выступать под флагом своей страны, я бы не спешил. До тех пор пока РУСАДА не восстановлено в своих правах, мне не хотелось бы делать каких-либо прогнозов. Ранее мы не раз уже были, как казалось, в шаге от восстановления, но в итоге оставались в прежнем статусе», — поделился своим мнением Борзаковский.

С вице-президентом ВФЛА согласилась и олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

«Это, естественно, приятная новость. Мы все долго этого ждали. Но рекомендовать и восстановить — две большие разницы. Я порадуюсь, когда РУСАДА будет полностью восстановлено в правах, когда будет восстановлена федерация. На сегодняшний день я пока тихо жду и верю», — призналась спортсменка.

«Грустный сентябрьский сюрприз»

Международное спортивное сообщество отнеслось к рекомендации комиссии WADA с меньшим энтузиазмом. Одним из первых на появившуюся информацию о возможном восстановлении членства РУСАДА отреагировал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

«Честно говоря, всё это мне кажется подозрительным. WADA должно обнародовать новые требования, а также показать, что Россия их выполнила. Если это так, то мы получим доступ к московской лаборатории и в итоге в тысячах случаев восторжествует справедливость», — цитирует функционера NPR.

С Тайгартом согласился ещё один представитель USADA Билл Бок.

«Грустный сентябрьский сюрприз: наличие колоссального давления заставило комитет по соответствию WADA простить России несоответствия по нескольким пунктам договорённости в ответ на надежду и обещание будущего соответствия. Организация демонстрирует недостаток независимости и желания что-либо менять», — написал Бок в своём Twitter.

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Недовольство сложившейся ситуацией выразила и американская велосипедистка Грета Нейманас.

«Восстановление РУСАДА станет позором и нанесёт удар по чистым спортсменам по всему миру. Условия были поставлены с определённой целью, поэтому их несоблюдение может создать опасный прецедент», — уверена спортсменка.

Однако президент МПК Эндрю Парсонс выразил готовность пойти навстречу ПКР в том случае, если дисквалификация РУСАДА действительно будет приостановлена.

«Это огромный прогресс и настоящий прорыв. Мы аплодируем всем людям, которые приложили усилия для достижения такого прогресса. Теперь МПК ждёт окончательного решения исполкома WADA по данному вопросу, прежде чем предпримет следующие шаги, связанные с отстранением ПКР», — заявил Парсонс.

В свою очередь, руководство IAAF заявило, что также готово рассмотреть изменение статуса ВФЛА в случае, если WADA восстановит в правах РУСАДА. Заседание по данному вопросу состоится в декабре в Монако.