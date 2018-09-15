Рожков прокомментировал решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«В целом новость для ПКР положительная, потому что практически от комитета по соответствию прозвучало, что два главных пункта у РУСАДА, аналогичных для ПКР, принимаются», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Он отметил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) готов оперативно собрать рабочую группу, по вопросу восстановления статуса ПКР в случае положительного решения WADA по РУСАДА.

«Всё, что необходимо для положительного принятия решения рабочей группой, ПКР оперативно представит. Финансовый вопрос, о котором говорит МПК, технический, соответствующие договоры подписаны ещё перед Играми в Южной Корее», — добавил глава функционер.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ранее глава МПК назвал прорывом решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА.