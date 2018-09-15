Рожков прокомментировал решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА
«В целом новость для ПКР положительная, потому что практически от комитета по соответствию прозвучало, что два главных пункта у РУСАДА, аналогичных для ПКР, принимаются», — приводит слова Рожкова ТАСС.
Он отметил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) готов оперативно собрать рабочую группу, по вопросу восстановления статуса ПКР в случае положительного решения WADA по РУСАДА.
«Всё, что необходимо для положительного принятия решения рабочей группой, ПКР оперативно представит. Финансовый вопрос, о котором говорит МПК, технический, соответствующие договоры подписаны ещё перед Играми в Южной Корее», — добавил глава функционер.
Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года.
14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.
Ранее глава МПК назвал прорывом решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА.