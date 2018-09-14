Глава МПК назвал прорывом решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА
«Это огромный прогресс и настоящий прорыв. Мы аплодируем всем людям, которые приложили усилия для достижения такого прогресса», — приводит слова Парсонса ТАСС.
Он отметил, что теперь МПК ждёт окончательного решения исполкома WADA по данному вопросу, прежде чем предпринимать действия, связанные с восстановлением Паралимпийского комитета России (ПКР).
Ранее Светлана Журова высказала мнение, что восстановление РУСАДА положительно повлияет на ситуацию с ПКР и ВФЛА.