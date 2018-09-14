Глава МПК назвал прорывом решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА

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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс прокомментировал решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это огромный прогресс и настоящий прорыв. Мы аплодируем всем людям, которые приложили усилия для достижения такого прогресса», — приводит слова Парсонса ТАСС.

Он отметил, что теперь МПК ждёт окончательного решения исполкома WADA по данному вопросу, прежде чем предпринимать действия, связанные с восстановлением Паралимпийского комитета России (ПКР).

Ранее Светлана Журова высказала мнение, что восстановление РУСАДА положительно повлияет на ситуацию с ПКР и ВФЛА.

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