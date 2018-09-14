Глава МПК назвал прорывом решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс прокомментировал решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это огромный прогресс и настоящий прорыв. Мы аплодируем всем людям, которые приложили усилия для достижения такого прогресса», — приводит слова Парсонса ТАСС.

Он отметил, что теперь МПК ждёт окончательного решения исполкома WADA по данному вопросу, прежде чем предпринимать действия, связанные с восстановлением Паралимпийского комитета России (ПКР).

Ранее Светлана Журова высказала мнение, что восстановление РУСАДА положительно повлияет на ситуацию с ПКР и ВФЛА.