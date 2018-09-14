Журова считает, что восстановление РУСАДА положительно повлияет на ситуацию с ПКР и ВФЛА
«Несомненно, восстановление РУСАДА повлияет на ситуацию с Паралимпийским комитетом России (ПКР) и приблизит восстановление Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Они смогут стать полноценными участниками спортивных соревнований, а не как сейчас — без флага и гимна. Таким образом, если агентство правда вернёт себе права, стоит ждать положительных изменений во всём российском спорте», — заявила Журова.
14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.
Ранее Дмитрий Свищёв выразил надежду, что восстановление РУСАДА ускорит процесс восстановления отстранённых спортивных федераций.