Свищёв надеется, что восстановление РУСАДА укорит процесс восстановления отстранённых спортивных федераций

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил надежду, что процесс восстановления отстранённых спортивных федераций ускорится в случае восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Свищёв надеется, что восстановление РУСАДА укорит процесс восстановления отстранённых спортивных федераций
  • РИА Новости

«Надеюсь, все те российские федерации, которые до сих пор являются невосстановленными, возьмут пример с РУСАДА и также в диалоге будут снимать проблему за проблемой», — заявил Свищёв.

Он отметил, что период восстановления организаций в правах идёт уже давно, и всё это время весь российский спорт «испытывал серьёзный дискомфорт».

«Нельзя постоянно показывать на чёрное и называть это белым. Уже нет аргументов отказывать России в аккредитации. Думаю, справедливость всё-таки восторжествует», — добавил депутат.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ранее в Госдуме прокомментировали решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА.

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