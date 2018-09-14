В Госдуме прокомментировали решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в беседе с RT прокомментировал решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В Госдуме прокомментировали решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Если это действительно произойдёт, то можно поздравить не только РУСАДА, но и Министерство спорта, Олимпийский комитет России и всех отечественных спортсменов. Восстановление РУСАДА говорит о том, что нас признают и всё неудобства, которые вызывала данная ситуация, закончились», — заявил Свищёв.

Он отметил, что для восстановления статуса РУСАДА была проведена огромная работа.

«То, что было в силах РУСАДА, было исполнено: она стала независимой организацией, сменила президента. Ранее её заставляли признавать такие вещи, на которые она не могла повлиять, например выводы доклада Макларена, предоставлять доступ в закрытые города и к данным московской антидопинговой лаборатории», — добавил депутат.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА.

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