Глава НОАК считает, что рекомендация комитета WADA не может быть проигнорирована на заседании исполкома

Президент Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов прокомментировал решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это очень серьёзный шаг, если рекомендательный комитет принимает такое решение — это будет серьёзный аргумент, который не может быть проигнорирован на предстоящем заседании, и это вселяет оптимизм», — приводит слова Смирнова ТАСС.

Он отметил, что действия принимаемые российской стороной, не должны быть проигнорированы мировым спортивным сообществом.

«Весь переговорный процесс сейчас идёт от министерства, и если утром руководитель комиссии говорит о негативном отношении, а вечером его мнение меняется, значит действительно произошло что-то серьёзное», — добавил глав НОАК.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ранее глава USADA заявил, что решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА «дурно пахнет».