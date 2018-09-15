Глава USADA заявил, что решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА «дурно пахнет»
«Честно говоря, от этого решения WADA очень дурно пахнет. WADA следует прекратить эти манипуляции и опубликовать новые требования комитета, а также любую информацию, полученную от России, которая показывала бы, что они действительно соответствуют кодексу WADA», — приводит слова Тайгерта The Telegraph.
Он отметил, что если РУСАДА в действительности теперь соответствует кодексу WADA, то появится возможность получить доступ ко всем данным и образцам московской лаборатории.
«И наконец-то справедливость сможет восторжествовать в тех сотнях дел, где она была попрана», — добавил функционер.
14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.
Ранее глава МПК назвал прорывом решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА.