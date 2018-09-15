Глава USADA заявил, что решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА «дурно пахнет»

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт прокомментировал решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Честно говоря, от этого решения WADA очень дурно пахнет. WADA следует прекратить эти манипуляции и опубликовать новые требования комитета, а также любую информацию, полученную от России, которая показывала бы, что они действительно соответствуют кодексу WADA», — приводит слова Тайгерта The Telegraph.

Он отметил, что если РУСАДА в действительности теперь соответствует кодексу WADA, то появится возможность получить доступ ко всем данным и образцам московской лаборатории.

«И наконец-то справедливость сможет восторжествовать в тех сотнях дел, где она была попрана», — добавил функционер.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ранее глава МПК назвал прорывом решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА.