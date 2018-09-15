Исинбаева: не буду преждевременно радоваться из-за рекомендации WADA по восстановлению РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева прокомментировала решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это, естественно, приятная новость. Мы все долго этого ждали. Но рекомендовать и восстановить — две большие разницы. Лично я преждевременно радоваться не буду. На сегодняшний день я пока тихо жду и верю», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ранее Дмитрий Свищёв выразил надежду, что восстановление РУСАДА ускорит процесс восстановления отстранённых спортивных федераций.