ВФЛА подтвердила подачу апелляции в CAS на решение IAAF

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) подтвердила информацию о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о приостановке членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Да, подтверждаем», — цитирует пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву ТАСС.

В британских СМИ появилась информация, что глава ВФЛА написал письмо главе IAAF Себастьяну Коу, в котором заявил о желательно скорейем восстановлении членства российской легкоатлетической федерации. В письме отмечается, что российская сторона направила апелляцию в CAS и намерена отстаивать свои права.

Ранее российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина была временно отстранена от участия в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил.