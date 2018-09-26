ВФЛА подтвердила подачу апелляции в CAS на решение IAAF

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) подтвердила информацию о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о приостановке членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
ВФЛА подтвердила подачу апелляции в CAS на решение IAAF
  • © Rainer Jensen/dpa
  • globallookpress.com

«Да, подтверждаем», — цитирует пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву ТАСС.

В британских СМИ появилась информация, что глава ВФЛА написал письмо главе IAAF Себастьяну Коу, в котором заявил о желательно скорейем восстановлении членства российской легкоатлетической федерации. В письме отмечается, что российская сторона направила апелляцию в CAS и намерена отстаивать свои права.

Ранее российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина была временно отстранена от участия в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил.

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