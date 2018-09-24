Российская бегунья Савина временно отстранена от соревнований из-за употребления допинга

Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина временно отстранена от участия в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit, российская спортсменка отстранена по причине наличия в её допинг-пробе запрещённого вещества или его метаболитов.

Савина, специализирующаяся на беге на дистанции 400, 800 и 1500 метров, является бронзовой медалисткой чемпионата России по лёгкой атлетике 2017 года в беге на 800 метров.

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