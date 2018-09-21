«Мировое спортивное сообщество едино в своём мнении»: глава ОКР Поздняков о восстановлении статуса РУСАДА

У Международного паралимпийского комитета нет других вариантов, кроме восстановления в правах ПКР, поскольку возвращение статуса РУСАДА было главным условием со стороны МПК. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил глава ОКР Станислав Поздняков. По его словам, результаты голосования исполкома WADA демонстрируют, что мировое спортивное сообщество придерживается единого мнения относительно российского спорта.

«Сумели достигнуть серьёзного сдвига»

— Благодаря чему РУСАДА удалось вернуть свой статус?

— Это результат многолетней работы всех организаций, связанных со спортом и отвечающих за его чистоту, а также проповедующих олимпийские ценности. В течение этого периода была проработана «дорожная карта», внесены нормативные и законодательные изменения, проведены консультации с членами общественных организаций и ОКР, спортивными федерациями.

Мы сумели достигнуть серьёзного сдвига по части антидопинговой культуры в нашей стране. Это выражается в большом интересе молодёжи к вопросам антидопингового обеспечения. Исходя из последних отчётов, получаемых нами из РУСАДА, мы видим, что ситуация изменилась в лучшую сторону.

И именно в тот момент, когда нам необходимо было зафиксировать этот прогресс, WADA восстановило Российское антидопинговое агентство. Это свидетельство того, что страница сложных отношений с мировым спортивным сообществом перевёрнута.

Хотел бы отдельно сказать о взаимодействии с представителями Международного олимпийского комитета, а именно комиссией атлетов. Последняя накануне заседания Исполкома WADA поддержала Россию. И мы видим в этом позитивный знак. Решение о восстановлении РУСАДА было принято подавляющим большинством, а значит, мировое спортивное сообщество едино в своём мнении.

— Вы рассчитывали на то, что всё закончится именно сегодня?

— Безусловно. Мы проделали большой путь, чтобы достичь желаемого. Все приложили массу усилий — Министерство спорта, дирекция РУСАДА, Независимая общественная антидопинговая комиссия и другие структуры. Поэтому мы надеялись, что всё это было не зря.

«Требования WADA просты и понятны для всех»

— Но существует риск, что в случае невыполнения дополнительных условий РУСАДА могут вновь лишить прав…

— Эти условия касаются исключительно московской лаборатории. А именно информации, которая хранится на её электронных носителях. Она должна быть предоставлена WADA до конца года. Но есть один нюанс: к данным существовал несанкционированный доступ. СМИ об этом уже сообщали, в связи с чем полученная информация будет являться своеобразным секретом Полишинеля.

Я не думаю, что могут возникнуть какие-либо сложности с передачей этих данных. Другое дело, что специалисты WADA должны будут проанализировать их и сделать выборочный анализ проб из самой лаборатории. Поэтому в ОКР заинтересованы, чтобы Следственный комитет России в максимально короткие сроки закончил расследование, которое он ведёт в отношении имевшихся в лаборатории нарушений, и предоставил доступ к этим пробам.

Поздняков: Страница в сложных отношениях с международным спортивным сообществом перевёрнута

— Как вы расцениваете выдвинутые условия?

— На мой взгляд, они прозрачны и понятны для всех. Было бы гораздо сложнее их выполнить, если бы нам дали на это сутки или двое. Время в запасе есть, мы чувствуем себя достаточно комфортно.

— РУСАДА восстановлено, но некоторые спортивные федерации до сих пор находятся в опале. Как будут развиваться события дальше, на ваш взгляд?

— Что касается Паралимпийского комитета России, то восстановление РУСАДА являлось одним из тех условий, которое должно было повлиять на решение МПК. В настоящий момент оно выполнено, и я не вижу других вариантов, кроме как восстановление ПКР в правах.

С федерацией лёгкой атлетики ситуация несколько сложнее, тем не менее полагаю, что дополнительные консультации помогут справиться с существующими на данный момент проблемами.

— Проясните позицию ОКР по докладу Ричарда Макларена. Россия его признала?

— Самое главное из того, что декларируется нами, — это принятие и исполнение решения МОК от 5 декабря 2017 года. На его основании наши спортсмены выступали в нейтральном статусе под олимпийским флагом. В этом решении была ссылка на доклад комиссии МОК Самуэля Шмида, который мы признали.