Поздняков считает, что восстановление РУСАДА поможет ВФЛА и ПКР в ближайшее время

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) поможет Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Паралимпийскому комитету России (ПКР) в ближайшей перспективе.

«В скором времени все наши организации и спортсмены смогут в полном объёме участвовать в спортивных мероприятиях. В ОКР очень довольны, что ситуация с восстановлением РУСАДА разрешилась для нас благополучно», — сказал Поздняков.

Он также отметил, что база данных московской антидопинговой лаборатории уже находится в WADA.

«Второй момент — это предоставление данных лаборатории для анализа, который должен быть проведён до 30 июня. Этот вопрос находится в юридической плоскости. Мы сделаем всё, чтобы Следственный комитет России скорее завершил расследование и нашёл возможность передать эти пробы в WADA», — добавил Поздняков.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее Жуков назвал восстановление РУСАДА знаком признания работы по борьбе с допингом в России.