Поздняков считает, что восстановление РУСАДА поможет ВФЛА и ПКР в ближайшее время
- РИА Новости
«В скором времени все наши организации и спортсмены смогут в полном объёме участвовать в спортивных мероприятиях. В ОКР очень довольны, что ситуация с восстановлением РУСАДА разрешилась для нас благополучно», — сказал Поздняков.
Он также отметил, что база данных московской антидопинговой лаборатории уже находится в WADA.
«Второй момент — это предоставление данных лаборатории для анализа, который должен быть проведён до 30 июня. Этот вопрос находится в юридической плоскости. Мы сделаем всё, чтобы Следственный комитет России скорее завершил расследование и нашёл возможность передать эти пробы в WADA», — добавил Поздняков.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее Жуков назвал восстановление РУСАДА знаком признания работы по борьбе с допингом в России.