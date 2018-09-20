Поздняков считает, что восстановление РУСАДА поможет ВФЛА и ПКР в ближайшее время

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) поможет Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Паралимпийскому комитету России (ПКР) в ближайшей перспективе.
Поздняков считает, что восстановление РУСАДА поможет ВФЛА и ПКР в ближайшее время
  • РИА Новости

«В скором времени все наши организации и спортсмены смогут в полном объёме участвовать в спортивных мероприятиях. В ОКР очень довольны, что ситуация с восстановлением РУСАДА разрешилась для нас благополучно», — сказал Поздняков.

Он также отметил, что база данных московской антидопинговой лаборатории уже находится в WADA.

«Второй момент — это предоставление данных лаборатории для анализа, который должен быть проведён до 30 июня. Этот вопрос находится в юридической плоскости. Мы сделаем всё, чтобы Следственный комитет России скорее завершил расследование и нашёл возможность передать эти пробы в WADA», — добавил Поздняков. 

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее Жуков назвал восстановление РУСАДА знаком признания работы по борьбе с допингом в России.

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