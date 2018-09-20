Жуков назвал восстановление РУСАДА знаком признания работы по борьбе с допингом в России

Бывший глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

«Восстановление РУСАДА — это знак признания результатов колоссальной работы по борьбе с допингом, проведённой в России. Я рад, что этот результат был признан международным спортивным сообществом. С восстановлением РУСАДА система борьбы с допингом в России будет работать в полную силу. Впереди ещё много работы», — приводит слова Жукова РИА Новости.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус назвал решение WADA победой российских спортсменов.