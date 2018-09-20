Жуков назвал восстановление РУСАДА знаком признания работы по борьбе с допингом в России

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Бывший глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Жуков назвал восстановление РУСАДА знаком признания работы по борьбе с допингом в России
  • РИА Новости

«Восстановление РУСАДА — это знак признания результатов колоссальной работы по борьбе с допингом, проведённой в России. Я рад, что этот результат был признан международным спортивным сообществом. С восстановлением РУСАДА система борьбы с допингом в России будет работать в полную силу. Впереди ещё много работы», — приводит слова Жукова РИА Новости.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус назвал решение WADA победой российских спортсменов.

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