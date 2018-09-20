Глава РУСАДА назвал решение WADA победой российских спортсменов

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал признание агентства соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Глава РУСАДА назвал решение WADA победой российских спортсменов
  • РИА Новости

«Решение исполкома WADA — это итог большой работы, которая была направлена на приведение агентства к статусу соответствия. Сегодня состоялось очень важное событие, которое нельзя переоценить», — приводит слова Гануса ТАСС.

Он отметил, что от восстановления статуса РУСАДА зависит восстановление и Паралимпийского комитета России, и Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Облегчится жизнь у нашего союза биатлонистов и Федерации тяжёлой атлетики. Хотя по большому счету сегодня победило даже не РУСАДА, а наши спортсмены», — добавил глава агентства.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее американский журналист высказал мнение, что реакция западного мира на решение WADA слишком жёсткая и моралистская.

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