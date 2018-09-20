Восстановят ли РУСАДА: WADA обсуждает судьбу России

На Сейшельских островах проходит заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA). Одним из главных вопросов повестки дня является возможное восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости