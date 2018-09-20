Восстановят ли РУСАДА: WADA обсуждает судьбу России
- РИА Новости
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20 сентября 2018
Возвращаясь к пути РУСАДА к восстановлению. Среди шагов, которые приблизили организацию к возвращению статуса, — смена руководства агентства, обеспечение допинг-офицерам WADA допуска в закрытые города страны, а также достижение полной независимости от государства.
«Юрий Ганус стал новым генеральным директором, в РУСАДА новый штат, который посвящает себя работе по восстановлению функционирования организации. Мы уделяли внимание доступу в закрытые города и совсем недавно объявили, что вопрос решён: теперь у нас есть доступ к ним», — заявил заместитель генерального директора WADA Роб Келлер во время ежегодного симпозиума организации, который проходил в марте.
- Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
- РИА Новости
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Ряд иностранных журналистов всеми силами пытаются настроить мировую спортивную общественность против восстановления РУСАДА. Так, корреспондент ARD Батлер считает, что российская сторона якобы способна нарушить свои обязательства, данные WADA.
«WADA действительно получило письмо от Павла Колобкова на официальной бумаге Министерства спорта России со всеми реквизитами. Однако оно не было обнародовано. Это вызывает беспокойство, так как российская сторона может начать отрицать данные обещания после восстановления РУСАДА», — выразил своё мнение журналист.
#WADA also did receive Kolobkov letter on official Sports Ministerial notepaper, with official coding etc, although that version not published. Follows concern the letter was non-official so promises made could be denied post-recompliance https://t.co/9weKFgGCMU— Nick Butler (@NickJMButler) 20 сентября 2018 г.
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Для того чтобы вплотную подойти к восстановлению своих прав, РУСАДА проделало длинный и тернистый путь. WADA составило «дорожную карту», которую российской организации было необходимо выполнить, чтобы добиться признания своего статуса. Одними из главных пунктов были признание выводов доклада независимой комиссии Всемирного агентства под руководством Ричарда Макларена, а также обеспечение доступа к данным и пробам Московской антидопинговой лаборатории.
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Напомним, что РУСАДА было лишено своего статуса в ноябре 2015 года. Причиной этого стали обвинения в манипуляциях с допинг-пробами и якобы сокрытии применения запрещённых препаратов российскими спортсменами.
В результате WADA лишило российское агентство аккредитации, что стало причиной санкций в отношении ВФЛА, выступления под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также недопуска до Игр в Пхёнчхане.
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Как сообщает журналист ARD Ник Батлер, на данный момент к месту, где проходит заседание WADA, подъехала лишь небольшая группа журналистов.
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Прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов надеется, что исполком WADA решит восстановить в правах Российское антидопинговое агентство.
«Если оценивать рекомендацию комитета по соответствию, то в исполкоме WADA находятся люди со своим мнением. Было же письмо министра спорта. Посмотрим, удовлетворит ли оно в полной мере тех, кто будет голосовать по вопросу восстановления РУСАДА. Я так понимаю, что всем в WADA поднадоела эта история. Надеюсь, что она примет нормальные очертания. Ведь в первую очередь это больше всего волнует спортсменов и тренеров. Для чего им готовиться, если их никто не может защитить. Ждём с надеждой решения вопроса по РУСАДА», — сказал он.
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Тем временем заседание исполкома WADA на Сейшельских островах уже идёт полным ходом, а российским болельщикам спорта и самим атлетам остаётся ждать, пока обсуждение дойдёт до восстановления РУСАДА.
Напомним, что неделю назад комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА в правах. Но, как считает Балахничёв, даже это не гарантирует положительного решения по данному делу.
«Нам стала известна позиция комиссии по соответствию. Конечно, есть риски волнений вокруг этой ситуации, появления несогласных, громкие окрики со стороны ассоциации независимых антидопинговых организаций, со стороны спортсменов. Здесь в большей мере проявляются политические интересы, борьба против соперников негодными методами. Мы до сих пор не знаем истинного распределения сил, однако самым главным фактором в принятии этого решения должно быть мнение комиссии по соответствию», — полагает он.
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По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светланы Журовой, РУСАДА должно иметь возможность работать в полном объёме.
«Просто для того, чтобы не нарушались правила и выполнялись многие программы. Да, можно наказать организацию, предоставить ей срок для исправления ошибок, но продолжать ограничивать после того, как все условия выполнены, — абсолютно неприемлемо. И WADA это прекрасно понимает, поэтому слушать господина Родченкова им не стоит», — сказала бывшая спортсменка.
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При этом решение по восстановлению РУСАДА в правах поддерживают и в МОК.
«Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию WADA и принципиально согласилась со сделанными рекомендациями. Мы хотели бы увидеть прозрачную процедуру, строго оговорённые сроки и полную проверку базы Московской антидопинговой лаборатории», — говорится в официальном Twitter комиссии.
The IOC Athletes' Commission have discussed in detail the recommendations of the @wada_ama Compliance Review Committee (CRC) and agreed in principle with the recommendations made. We would like to see a clear process & timeline for receiving & fully verifying the lab data.— Athlete365 (@Athlete365) 19 сентября 2018 г.
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Бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв считает, что сегодняшнее голосование по статусу РУСАДА «покажет самостоятельность и объективность WADA».
«Их собственная комиссия, проведя серьёзное расследование, определила, что РУСАДА соответствует той дорожной карте, которая была прописана в самой же WADA. Да, действительно, вместе с МОК они несколько смягчили формулировки, однако суть осталась прежней. Мне кажется, что в данном случае WADA не должно обращать внимания на «лающих собак», которые лают на караван, и двигаться в своём направлении», — отметил Балахничёв.
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