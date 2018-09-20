Голодец прокомментировала решение WADA восстановить РУСАДА в правах
- РИА Новости
«Мы приветствуем решение WADA. Россия подтверждает свою приверженность принципам чистой спортивной борьбы. За последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий работы по противодействию допингу», — приводит слова Голодец ТАСС.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее адвокат Григория Родченкова назвал решение WADA величайшим предательством.