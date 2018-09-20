Голодец прокомментировала решение WADA восстановить РУСАДА в правах

Вице-премьер России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

«Мы приветствуем решение WADA. Россия подтверждает свою приверженность принципам чистой спортивной борьбы. За последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий работы по противодействию допингу», — приводит слова Голодец ТАСС.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее адвокат Григория Родченкова назвал решение WADA величайшим предательством.