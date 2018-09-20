Вяльбе о восстановлении РУСАДА: здравый смысл восторжествовал

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Вяльбе о восстановлении РУСАДА: здравый смысл восторжествовал
  • РИА Новости

«Мы не давили и не соревновались ни с кем, на уступки тоже никто не шёл. Мы просто выполнили ту «дорожную карту», которую нам выписали. Но выполнять то, что мы не можем, — это же нелогично. Как можно признать доклад Макларена, в котором 99,9% — ложь? Здравый смысл восторжествовал», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее американский журналист высказал мнение, что реакция западного мира на решение WADA слишком жёсткая и моралистская.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить