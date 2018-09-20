Вяльбе о восстановлении РУСАДА: здравый смысл восторжествовал

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

«Мы не давили и не соревновались ни с кем, на уступки тоже никто не шёл. Мы просто выполнили ту «дорожную карту», которую нам выписали. Но выполнять то, что мы не можем, — это же нелогично. Как можно признать доклад Макларена, в котором 99,9% — ложь? Здравый смысл восторжествовал», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее американский журналист высказал мнение, что реакция западного мира на решение WADA слишком жёсткая и моралистская.